Le canton de Genève ouvrira les festivités à Vevey lors de la soirée du 19 juillet. L'occasion pour lui de présenter ses vins et ses produits du terroir au reste du pays.

La Fête des Vignerons est un événement exceptionnel qui se déroule tous les 25 ans environ, a rappelé mercredi le président du Conseil d'Etat genevois Antonio Hodgers. Elle représente une formidable vitrine pour le vignoble genevois, qui, en taille, est le troisième en importance de Suisse.

C'est l'occasion de montrer un savoir-faire et des innovations, car la vigne, à Genève, allie tradition et modernité, a encore expliqué le conseiller d'Etat. Des cépages nouveaux, résistant naturellement à des maladies telles que le mildiou ou l'oïdium, viennent notamment d'être développés et ont commencé à produire en petites quantités.

L'Etat de Genève possède un vignoble qui s'avère propice aux expériences, a souligné M.Hodgers. Les nouveaux cépages testés à Genève sont issus d'un croisement entre le Bronner et le Gamaret. Ils seront présentés lors de la Fête des Vignerons et séduiront peut-être des viticulteurs ailleurs en Suisse.

La journée en l'honneur de Genève à la Fête des Vignerons se déroulera en présence du Conseil d'Etat genevois au complet. Les membres du gouvernement arriveront à Vevey par le lac, à bord de la Neptune. La délégation du bout du Léman sera composée de 250 personnes en costume. (ats/nxp)