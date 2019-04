On s'en souvient: des tags et des dessins haineux ont été peints dans la nuit de vendredi à samedi sur les murs du gymnase de Morges (VD). Les auteurs de ces graffitis ont été identifiés. Deux d’entre eux ont été entendus par la police et ont reconnu les faits, annonce la police cantonale vaudoise dans un communiqué mercredi.

Il s’agit de Suisses de 20 ans, habitant la région de la Côte, précise la police. Mais leur profil permet d’écarter tout lien avec les milieux extrémistes ou radicalisés, souligne-t-elle.

D'autres suspects ont été identifiés. Ils seront entendus ultérieurement. L’enquête est désormais en main des spécialistes de la cellule graffittis de la Police cantonale vaudoise.

Les graffitis ont été découverts samedi matin à l'intérieur du gymnase de Morges. Certains d'entre eux avaient des connotations antisémites ou islamistes. Des élèves s'étaient spontanément mobilisés pour les couvrir ou les effacer. Une exposition portant sur des femmes engagées se battant pour leurs droits ou luttant pour des changements sociaux avait également été sprayée.

(nxp)