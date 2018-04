L'Ordre judiciaire vaudois (OJV) a reçu près de 58'000 nouvelles affaires en 2017, en hausse de 3% par rapport à 2016. Un nombre légèrement supérieur de dossiers a pu être traité durant la même période.

La hausse a ainsi non seulement pu être absorbée, mais le nombre de causes pendantes en fin d'année a poursuivi sa baisse. Toutes procédures confondues, 84% des dossiers ont été clôturés en moins de six mois et 93% en moins d'une année, a déclaré Danièle Revey, juge cantonale, mercredi lors de la présentation du bilan 2017 de l'OJV.

Depuis cinq ans, la justice traite plus d'affaires qu'elle n'en reçoit. Ce bilan est tout à fait réjouissant«, a-t-elle ajouté.

Successions plus rapides

Parmi les points à relever, une tendance à la hausse en première instance, 6% en matière pénale notamment. En matière civile, le volume d'affaires a augmenté devant toutes les juridictions, à l'exception des tribunaux de prud'hommes. Cette hausse est particulièrement marquée dans les chambres familiales ( 19%) et pécuniaires des tribunaux d'arrondissement.

S'agissant des offices judiciaires, le nombre de nouveaux dossiers s'est stabilisé à un niveau élevé dans les offices des poursuites (405'000 réquisitions reçues). Il a poursuivi sa hausse dans les offices des faillites ( 8%) ainsi qu'à l'Office cantonal du registre du commerce ( 7%).

En matière de successions, l'OJV a uniformisé les pratiques. Le nombre de dossiers pendants a baissé de 18% en 2017 et 80% des successions sont traitées en moins de six mois.

Complexification

Le nouveau président du Tribunal cantonal (TC) Eric Kaltenrieder a fait le point sur des projets d'actualité, notamment les nouvelles dispositions du Code civil sur la fixation des contributions d'entretien pour les enfants. Entrées en vigueur en 2017, elles ont conduit à une complexification sensible des causes, qui constituent d'ores et déjà un contentieux déjà important.

»Nous sommes dans l'attente de lignes directrices qui doivent venir du Tribunal fédéral (TF). Il n'y a toujours pas d'arrêt de principe«, a noté le président.

Un projet pilote de médiation a été mis sur pied à Lausanne depuis avril 2017. Offrant la possibilité au magistrat d'envoyer les parties tenter une médiation, il donne des résultats encourageants et va être pérennisé, a noté M. Kaltenrieder. Le canton de Genève d'ailleurs s'y intéresse.

Clause de rigueur

Concernant les dispositions sur le renvoi des criminels étrangers entrées en vigueur en octobre 2016, les nouveaux cas qui relèvent des tribunaux d'arrondissement se sont révélés moins nombreux que prévu, a souligné M. Kaltenrieder. La justice a traité en 2017 77 dossiers au lieu des 500 redoutés.

Le président l'explique d'une part par la clause de rigueur, une marge d'appréciation permettant au juge de renoncer à une expulsion. L'autre raison selon lui est la diminution du nombre de cambriolages, délit qui conduit à l'expulsion.

Série de réformes

Au chapitre des enjeux de la nouvelle législature, des pistes sont étudiées pour décharger la Chambre patrimoniale vaudoise, où 900 dossiers sont pendants. La valeur litigieuse actuellement de 100'000 francs pourrait être augmentée.

L'OJV appuie par ailleurs le postulat de la Commission de haute surveillance du TC visant à créer une instance intermédiaire qui déchargerait la Cour de droit administratif et public en matière de police des étrangers. Elle traite aujourd'hui environ 550 recours par an (32% de toutes les affaires reçues), a rappelé le magistrat.

Parmi les autres défis évoqués, la participation de l'OJV à différents projets informatiques, ainsi que le projet de loi sur la communication électronique. La révision de la loi sur le Tribunal fédéral qui tend à une limitation de son accès pourrait avoir d'importantes répercussions sur les tribunaux cantonaux.

Enfin, le Tribunal attend toujours sa réunion sur un site unique. Un crédit d'étude a été adopté par le Grand Conseil. »On a bon espoir que l'inauguration aura lieu le 14 avril 2022", date aimée par les Vaudois pour ces cérémonies, a glissé M. Kaltenrieder. (ats/nxp)