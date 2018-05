Marre des hooligans qui endommagent les infrastructures publiques et gênent la population: une interpellation socialiste déposée mardi au Grand Conseil vaudois demande notamment au Conseil d'Etat quelles mesures il compte prendre pour empêcher ces troubles.

Début mai, des supporters de Grasshopper ont voulu en découdre en gare de Lausanne et dans un train spécial à la hauteur de Chavornay (VD) avec des agents de la police des transports et des conducteurs de train. Jets de cannettes, de bouteilles et même de sièges de train, les hooligans ont endommagé le matériel et le personnel a même dû s'enfuir pour éviter la violence des individus.

Mi-mai, la police a interpellé treize supporters violents lors du match de football entre Lausanne et Thoune dans la capitale vaudoise. Pas moins d'une septantaine de gendarmes et de policiers ont été mobilisés pour la sécurité de l'événement.

Comportement inadmissible

Pour le socialiste Alexandre Rydlo, ce genre d'événements est «inadmissible». «Ces personnes doivent être neutralisées», a-t-il argué mardi devant le plénum lors du dépôt de son interpellation.

Et l'élu de s'interroger sur les mesures prises par les cantons dans le cadre du Concordat contre la violence lors de manifestations sportives et leur efficacité. Il souhaite notamment savoir quel bilan le gouvernement tire de ce concordat et de sa collaboration avec les CFF.

Il attend également du Conseil d'Etat qu'il l'informe sur les mesures prises avec les manifestations sportives et les communes concernées pour empêcher de telles violences, des statistiques sur le nombre d'interdictions de périmètre ou encore les conséquences financières des interventions policières. (ats/nxp)