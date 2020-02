Un incendie s’est déclaré dimanche vers 03h dans les combles de l’Hôtel de La Croix-Blanche, situé à la Grand-Rue à Payerne (VD). L’hôtel, d’une capacité de douze chambres, dont huit étaient occupées, et les immeubles adjacents ont rapidement été évacués.

Une cinquantaine de personnes ont été mises en sécurité au Collège Derrière La Tour. Le sinistre a été circonscrit par les soldats du feu.

Trois personnes incommodées par la fumée ont été contrôlées et l'une d'entre elles a été hospitalisée à l’Hôpital Intercantonal de La Broye (HIB) à Payerne.

Certains résidents pourront regagner leurs appartements et quatorze personnes passeront la nuit à l’abri PC de Corcelles-Payerne. Un soutien psychologique a été mis en place.

Investigations en cours

L’origine et les causes de l’incendie ne sont pas déterminées pour l’heure. Les investigations sont menées par les spécialistes de la police de sûreté vaudoise et les gendarmes de la région.

L’intervention a nécessité l'intervention de 45 pompiers et 14 véhicules de secours, de trois ambulances, du soutien sanitaire opérationnel (SSO), de l‘ECA, de l’équipe de soutien d’urgence (ESU) et de plusieurs patrouilles de la gendarmerie.

La Grand-Rue sera rouverte dès la fin des premiers travaux de déblaiement. Au vu de la situation météorologique du moment, un périmètre de sécurité élargi a été mis en place.