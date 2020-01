La Saint-Sylvestre a été mouvementée à Clarens (VD). Un incendie s'est déclaré vers 20h20 dans l'appartement au 2e d'un immeuble de 5 étages, à la rue du Léman, a fait savoir la police cantonale vaudoise dans un communiqué mercredi.

Le sinistre, qui s'est déclaré dans la cuisine du logement, s’est rapidement propagé par les conduits de ventilation dans les étages supérieurs et les combles. Il a été circonscrit par les pompiers vers 22h00.

Le bâtiment et l’immeuble contigu ont été évacués préventivement. Vingt habitants ont été relogés provisoirement. Dix personnes et un bébé ont été contrôlés par les services sanitaires sur place. Mais aucun blessé n’est à déplorer. Les causes de l'incendie n'ont pas encore pu être déterminées. Une enquête a été ouverte.

L’intervention a nécessité l’engagement des pompiers des SDIS Riviera et Haut Lac, de Lausanne, du personnel de Sécurité Riviera, de deux patrouilles de la gendarmerie, de la Protection civile et de deux ambulances.

Le syndic de la commune de Montreux s’est en outre déplacé sur les lieux afin d’apporter son soutien aux personnes touchées par le sinistre.