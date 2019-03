Le canton de Vaud convoque à une table ronde toutes les parties concernées par la délicate question des décharges, notamment celles de Grandson et Daillens. La conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro souhaite réunir tout le monde.

La rencontre permettra de rappeler les enjeux et d'identifier les mesures pouvant assurer la mise en oeuvre du plan de gestion des déchets en vigueur. Si au terme de la table ronde, une modification de ce plan s'avère nécessaire, une nouvelle version de cet outil devra être soumise au Conseil d'Etat, explique jeudi le Département du territoire et de l'environnement (DTE) dans un communiqué.

La date de la table ronde n'a pas encore été fixée. Elle devrait intervenir dans la deuxième quinzaine du mois de mai.

Deux sites

Pour rappel, le plan de gestion adopté en 2016 identifie deux nouveaux sites de priorité 1 pour les déchets de type D/E: celui des Echatelards (Grandson) et celui de la Vernette (Daillens et Oulens-sous-Echallens). Le premier a recueilli près de 1400 oppositions lors de sa mise à l'enquête, le second a été rejeté à plus de 91% lors d'un vote consultatif le 17 mars, note le canton.

Le DTE souligne que l'ouverture de tels sites n'est pas fréquente, puisque les décharges actuelles de type D ont été autorisées dans les années 1970 et 1990. Les décharges actuellement en exploitation seront remplies à l'horizon 2024. Et Vaud n'en a aucune pour les déchets de type E.

Egalité de traitement

Pour garantir l'égalité de traitement, le dossier de la Vernette pourra être mis à l'enquête publique en avril, comme prévu. Cette étape permettra à tous de s'exprimer formellement sur ce dossier, et ensuite aux participants de la table ronde d'examiner la situation des deux sites au même stade d'avancement, précise le canton. (ats/nxp)