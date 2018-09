L'EPFL accueille les «Drone Days» pour la deuxième fois après le succès rencontré l'an dernier avec ses 5000 visiteurs. Cette année, l'accent est mis sur l'initiation, souligne la Haute Ecole.

Le public pourra se lancer dans des acrobaties avec des drones équipés pour le vol en immersion. Le pilote porte alors un casque et voit en direct les images d'une caméra placée sur l'appareil. Des vols en simulateur sont aussi au menu avec des concours sur un circuit virtuel.

Voir le lancement de l'événement:

Une course est organisée comme l'an passé avec les qualifications samedi et la finale dimanche. Une soixantaine de pilotes internationaux se mesureront. Samedi soir, une course de nuit sera ouverte à tous sur un tracé éclairé par des LED.

La manifestation mise aussi sur l'information et la découverte. Des conférences sont organisées ainsi qu'une exposition sur les dernières nouveautés en matière de drones. Histoire de mieux faire connaître la «Drone Valley» lémanique.

infos sur: dronedays.epfl.ch (ats/nxp)