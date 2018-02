L'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) fête ses 125 ans. Pas moins de douze rencontres sont agendées dans le monde pour marquer l'anniversaire avec une grande fête au Chalet-à-Gobet le 15 octobre.

En plein développement sur les hauts de Lausanne, l'Ecole hôtelière organise une célébration de ses 125 ans digne de sa réputation. Notamment à Paris, Dubaï, Montréal, Shanghai, Pékin, Bruxelles, New York, Bombay, Singapour et finalement Lausanne.

Centaines d'invités

Au total, douze rencontres sont prévues tout au long de l'année pour permettre aux anciens étudiants de l'EHL de se retrouver, indique lundi l'école. Le 15 octobre, quelque 800 invités du monde politique, économique et universitaire ont rendez-vous au Chalet-à-Gobet pour assister notamment à un spectacle mis sur pied par Anne Richard et Viviane Bonnelli.

La fondation de l'EHL remonte au 15 octobre 1893. Elle est l'oeuvre de Jacques Tschumi, membre de l'Association suisse des hôteliers. Les premiers cours ont réuni à l'époque 27 étudiants dans les locaux de l'Hôtel d'Angleterre.

«Dans notre stratégie pour le futur de l'EHL, en complément du nouveau campus qui ouvrira en juin 2021, une internationalisation est prévue à court terme», explique Michel Rochat, CEO de EHL Groupe cité dans le communiqué. «Des démarches sont engagées en vue de l'ouverture d'un campus, en principe en Asie du Sud-Est en 2020».

Quartier de l'innovation

Michel Rochat a aussi souligné l'importance des changements et la nécessaire adaptation de l'enseignement. «Nous concentrons de très gros efforts dans le Quartier de l'innovation où étudiants et start-up pourront créer et innover dans le monde de l'hospitalité. Ce quartier, prévu cet automne, sera l'unique en Europe à permettre à des start-up d'innover dans nos domaines». (ats/nxp)