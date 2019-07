L'Hôpital Riviera-Chablais a définitivement arrêté son calendrier de déménagement. Le transfert des patients et des collaborateurs à Rennaz (VD) débutera le 28 octobre et durera quatre semaines. Des portes ouvertes auront lieu les 31 août et 1er septembre après l'inauguration officielle du 29 août.

Comme annoncé en mars, la date de remise du bâtiment au maître d'ouvrage est fixée au 30 septembre. L'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) confirme mardi que les préparatifs dureront quatre semaines, ce qui porte le début du déménagement au 28 octobre, selon le communiqué publié mardi.

Premier patient le 4 novembre

Le transfert sera concentré sur quatre semaines. La première sera réservée aux services administratifs et logistiques. Les activités de soins aigus et les patients des cinq sites hospitaliers concernés déménageront par étapes les trois semaines suivantes. Ce sera tout d'abord Monthey (VS), puis Montreux, Aigle, Vevey Providence et Vevey Samaritain (VD).

Le premier patient sera admis le 4 novembre, le dernier le 22, précise Patricia Claivaz, porte-parole du HRC à Keystone-ATS. Tout doit être terminé avant décembre, mois chargé en terme d'hospitalisation en raison des grippes, accidents de ski, etc.

Une campagne d'information pour la population débutera dès septembre. Elle comprendra le calendrier détaillé du déménagement et toutes les indications utiles pour l'orientation des patients (prise en charge en urgence, horaires des permanences médicales, numéros de téléphones, prises de rendez-vous, etc.).

Quatre journées de fête

L'inauguration officielle du Centre hospitalier de Rennaz aura lieu le 29 août en présence de 500 invités. Figurent parmi eux Rebecca Ruiz, conseillère d'Etat vaudoise et cheffe du Département de la santé, son homologue valaisanne Esther Waeber-Kalbermatten, ainsi que Pascal Strupler, directeur de l'Office fédéral de la santé publique.

Le 30 août sera réservé aux collaborateurs. Le grand public pourra visiter le bâtiment lors de deux journées portes ouvertes les deux jours suivants. Une inscription préalable est obligatoire sur le site du HRC. Elle pourra s'effectuer dès le 5 août.

Seulement les soins aigus

Le déménagement à Rennaz ne concerne que les soins aigus. Les activités de gériatrie et réadaptation n'y seront pas transférées. Elles resteront provisoirement prodiguées à Mottex et Vevey Providence, avant d?être déménagées à Monthey et Vevey Samaritain. Pour mémoire, l'hôpital de Rennaz, en construction depuis 2015, disposera d'une capacité de 300 lits, extensible à 360. Sa seule construction est devisée à 240 millions de francs. (ats/nxp)