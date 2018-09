Les effectifs de l'Université de Lausanne (UNIL) poursuivent leur croissance. L'institution s'attend à accueillir quelque 15'300 étudiants en septembre, un chiffre en hausse de plus de 2%. En dix ans, les effectifs ont augmenté d'un tiers.

Près de 4000 nouveaux étudiants découvriront le campus de Dorigny cet automne. Les facultés de biologie et de médecine, des sciences sociales et politiques (SSP) et des Hautes études commerciales (HEC) attirent le plus grand nombre d'élèves, annonce lundi l'UNIL.

La haute Ecole propose trois nouveaux masters cette rentrée, dans le domaine de l'environnement, des professions judiciaires et des infirmiers spécialisés. Ce dernier master, encore en phase pilote, permettra au personnel infirmier d'élargir son champ de compétences et de prescrire des médicaments, en partenariat avec un médecin.

Le master en professions judiciaires accroît les chances d'accès à la magistrature. Celui en sciences de l'environnement vise à former des professionnels capables de se confronter à la complexité qui lie les écosystèmes et l'activité humaine, écrit l'UNIL. (ats/nxp)