L'Établissement secondaire de Coppet – Terre Sainte dans le canton de Vaud est en deuil. Le jeune garçon de 13 ans qui est décédé vendredi des suites d’une lourde chute à ski à Anzère était en camp de ski avec sa volée.

Comme le précise le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC), l'adolescent, qui était casqué et bien équipé, «a visiblement pris trop de vitesse et s'est envolé sur une bosse avant de tomber sur la tête». Une enquête a été ouverte par le Ministère public valaisan afin de préciser les circonstances exactes de l'accident.

Héliporté à l'Hôpital de Sion puis très vite transféré à l'Hôpital universitaire de Genève (HUG), l'élève a été admis aux soins intensifs où il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures. Il est décédé vendredi soir.

Une cellule de crise

Une cellule de crise a été mise en place pour accompagner les élèves et les enseignants de l'établissement, bouleversés par le tragique accident. Elle a distribué aux élèves une lettre contenant des recommandations destinées aux parents afin que ceux-ci puissent accompagner de manière appropriée leur enfant confronté à cet événement éprouvant.

Cesla Amarelle, la directrice du DFJC, a exprimé ses condoléances et toute sa sympathie aux parents en deuil. Elle apporte également son soutien à la direction de l'ES Coppet – Terre Sainte, à son corps enseignant et aux élèves, tous très affectés par le drame. Elle a adressé une pensée particulière aux professionnels qui encadraient le camp de ski.

(nxp)