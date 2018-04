Les arènes d'Avenches sont en mauvais état et elles se détériorent encore plus ces 10 à 15 dernières années. Ce constat alarmant est tiré par le responsable des monuments d’Aventicum, Thomas Hufschmid dans La Liberté mardi. En cause: les nombreux festivals qui se déroulent chaque année dans le célèbre amphithéâtre romain et qui le mettent à rude épreuve.

Ainsi cet hiver, une pierre de la voûte centrale des arènes et qui soutient la tour du musée est tombée, explique le quotidien fribourgeois. Un dégât probablement dû à des infiltrations d'eau sur une longue durée. Du coup, le couloir central permettant d’entrer dans la fosse, situé sous cette voûte, a dû être fermé d’urgence. On saura au mois de mai si ce couloir, essentiel pour les festivals, pourra être rouvert à temps cet été.

Fissures inquiétantes

Des fissures ont en outre été remarquées dans le mur entourant la fosse, suite sans doute là aussi à de l'humidité. Une autre fissure inquiète encore les archéologues: celle sur un mur sous la terrasse du musée romain. D'autant que ces problèmes pourraient être aggravés par le montage et démontage des gradins et des stands pour les festivals de l'été, sans parler de la pression de leur poids.

Les responsables ne souhaitent pas pour autant supprimer Avenches Opéra, Rock Oz’Arènes ou encore Avenches Tattoo du site. «Mais si l’on ne fait rien, dans un certain temps, le risque sera trop grand pour que l’on puisse y organiser des manifestations», alerte Thomas Hufschmid.

Directives

Philippe Pont, chef du Service vaudois immeubles, patrimoine et logistique (Sipal) confirme lui aussi qu'il n'est pas question de supprimer des manifestations dans le vénérable monument. Selon lui, le Canton de Vaud a tiré la sonnette d'alarme en 2017 déjà et des directives indiquant ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire sur le site ont été adressées aux organisateurs. «Mais il arrive que des sous-traitants, lors du montage des structures, manquent de respect.»

La Liberté rappelle que le site d'Avenches fait l'objet de nettoyages et de restauration tous les ans pour un coût de 20'000 à 40'000 francs par année. Mais selon Thomas Hufschmid, il manque du temps et de l'argent pour des travaux de plus grande importance. Le Canton de Vaud rappelle toutefois que les arènes sont en tête de la liste de ses priorités.

