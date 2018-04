La Fête du slip se tiendra du 10 au 13 mai à Lausanne. Mais avant ces quelques jours consacrés à la diversité des sexualités, les organisateurs proposent une soirée des préliminaires le 5 mai.

Cet avant-goût de la manifestation se tiendra aux Docks sous le signe de la culture queer avec la collaboration du collectif Haus of GeneVegas. «Entre drag queens et catcheurs, manucures et gants de boxe», indique le dossier de presse. Côté musique, la DJ Nina Nana ou le duo My Bad Sister mettront l'ambiance.

Du 10 au 13 mai, différentes thématiques seront au programme. La question de la femme et sa représentation dans la musique sera par exemple abordée avec l'exposition Feminarum Coetus Musicorum/Sounds of Women, la révolte contre le patriarcat au travers du film «The Misandrists» ou la problématique de la danse et de la maternité avec Mother*Fuckers.

Côté grand écran, 19 films seront en compétition pour le slip d'or et le prix du public. Et ceux qui souhaitent se trémousser pourront notamment prendre part à soirée du collectif parisien House of Moda. (ats/nxp)