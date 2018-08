Trois opérations de secours en montagne se sont déroulées mardi dans l'Est vaudois à cause des orages. Toutes les personnes sont sauves, indique la police cantonale.

La première opération a eu lieu vers 17 heures aux Diablerets. A cause de la mauvaise météo, quatre jeunes hommes étaient en difficulté sur la via Ferrata du Rocher jaune. Un hélicoptère de la Rega et la Colonne de secours leur sont venus en aide, précise mercredi le communiqué.

Consignes de prudence

Une heure plus tard, une femme et sa fille étaient surprises par les précipitations près de la cabane de Pierredar. Un hélicoptère les a ramenées aux Diablerets. Enfin, vers 19 heures, un hélicoptère venait au secours de deux personnes bloquées dans le Miroir d'Argentine (Gryon).

Dans son communiqué, la police cantonale rappelle les consignes de prudence en montagne, en particulier par rapport à l'évolution des conditions météorologiques. «L'objectif est de se faire plaisir et d'avoir envie de revenir», souligne-t-elle. (ats/nxp)