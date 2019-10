En décembre - En accédant au Conseil national, la conseillère d'Etat Jacqueline de Quattro doit démissionner du gouvernement vaudois. Elle quittera ses fonctions avant le début de la prochaine session des Chambres fédérales, le 2 décembre. En février - La date de l'élection complémentaire n'a pas encore été fixée, mais elle devrait intervenir en février, peut-être le 9 février. Jacqueline de Quattro va prochainement rencontrer sa suppléante Béatrice Métraux, pour le passage des dossiers. Visibilité - La conseillère d'Etat PLR est «très satisfaite» de son résultat au Conseil national. «J'ai joué l'équipe durant la campagne et ai fait mon travail de conseillère d'Etat jusqu'au bout. Cela m'a donné une plus grande visibilité, mais aussi une moins grande liberté de parole», a-t-elle remarqué.

L'élection au Conseil des Etats a abouti à un ballottage général dans le canton de Vaud. L'écologiste Adèle Thorens et la socialiste Ada Marra se placent devant le sortant PLR Olivier Français. Le centre et la droite devront s'unir s'ils veulent faire pencher la balance au 2e tour.

La conseillère nationale Verte Adèle Thorens est arrivée en tête du scrutin avec 39,90% des suffrages, talonnée par la socialiste Ada Marra (39,66%). Olivier Français termine en 3e position avec 29,23%.

Les deux conseillers nationaux UDC arrivent largement derrière avec 17,65% pour le président du parti Jacques Nicolet et 16,33% pour Michaël Buffat. Nettement plus loin, la conseillère nationale Vert'libérale Isabelle Chevalley obtient 12,11% des voix. Aucun des quinze candidats n'a ainsi atteint la majorité absolue. La participation s'est élevée à 42,54%.

Historique

Effet de la vague verte, Adèle Thorens fait un très bon score. «L'électorat de gauche a voté compact. Nous sommes contents d'avoir progressé dans l'arrière-pays et dans les communes rurales», s'est réjoui le président des Verts vaudois Alberto Mocchi.

«C'est la première fois qu'une écologiste arrive en tête au premier tour d'une élection aux Etats dans le canton», a constaté le mathématicien et conseiller national vert Daniel Brélaz. Tout en relativisant, le deuxième tour pouvant réserver des surprises comme en 2015.

Pas une suprise

L'ancienne coprésidente des Verts suisses a obtenu 72'416 suffrages. Elle devance ainsi de 419 voix la socialiste Ada Marra (71'997) qui espère reprendre le fauteuil de Géraldine Savary. Un écart de voix relatif, selon le PS.

«Ce score n'est pas surprenant au vu du résultat général des Verts», a déclaré Olga Baranova, secrétaire générale du PS Vaud. «Il nous permet d'envisager le deuxième tour avec énormément de sérénité. Les deux candidates sont parfaitement légitimes pour le second tour. La stratégie du ticket commun a payé», s'est-elle réjouie.

Très serré

Avec 53'049 suffrages, le sénateur Olivier Français, parti au combat en solo, a perdu des plumes par rapport au premier tour de l'élection précédente. L'écart entre le PLR et le Vert Luc Recordon était alors de huit points. Dimanche, il est à plus de dix, alors que le sénateur est sortant et non plus challenger comme alors.

«Je suis partiellement satisfait, je suis un inquiet de nature», a déclaré le conseiller aux Etats. Il s'est cependant dit content d'avoir fini premier sur la liste au National. Le deuxième tour s'annonce «très serré», selon lui. «Mon objectif est de rassembler, comme il y a quatre ans». Il avait alors à la surprise générale bouté le sénateur écologiste Luc Recordon hors de la Chambre des cantons.

L'ingénieur et père du M2 espère obtenir le soutien des Vert'libéraux comme en 2015. Mais aussi de l'UDC, dont la base lui avait opposé un niet en 2015. Seuls les ténors avaient appelé à voter PLR. «J'ai bon espoir. Ils me connaissent maintenant. Ils savent que je suis UDC-compatible, tout en restant PLR», note Olivier Français.

Pas au beau fixe

Le président de l'UDC Jacques Nicolet n'est cependant «pas certain que cela se présente mieux cette année. Le PLR a refusé un apparentement pour le National et une liste commune UDC-PLR pour les Etats», a-t-il rappelé.

L'entente n'est pas au beau fixe entre les deux partis. L'UDC reste sur deux échecs au Conseil d'Etat, «insuffisamment soutenu par le PLR». «Il en reste des traces», a-t-il ajouté.

La décision finale dépendra aussi du résultat de l'UDC au Conseil national: «Si on conserve notre quatrième siège, la pilule sera moins difficile à faire avaler».

Lundi soir, les partis décideront de leurs candidats et alliances pour le deuxième tour. Celui-ci se déroulera le 10 novembre.

