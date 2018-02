Lausanne accroît ses capacités d'hébergement d'urgence à cause des températures très basses. Au total, 232 places seront disponibles la nuit dès vendredi. La ville de Genève met en place le plan «Grand Froid» comprenant 308 places pour les sans abri.

Si la capacité de 152 places gérées par la ville de Lausanne, auxquelles s'ajoutent les 80 du Répit de Mère Sofia, se révélait insuffisante, un abri de protection civile (PC) supplémentaire serait ouvert.

Les mesures sont temporaires et seront levées lorsque la vague de grand froid sera passée. En janvier 2017, un tel plan avait duré 15 jours. Avec cette politique, la ville veut «réduire les risques liés à la grande précarité», souligne-t-elle.

Population solidaire

A Genève, la population est invitée à signaler au 144 la présence d'une personne dormant dans la rue. Le dispositif d'urgence est renforcé pour atteindre 308 places d'accueil. Si elles ne devaient pas suffire, la ville sollicitera le Service d'incendie et de secours pour prendre les mesures qui s'imposent.

Dans le détail, 100 places sont disponibles à l'abri PC de Vollandes qui regroupe principalement les hommes, 100 à celui de Richemont destiné aux plus vulnérables. A Pâquis Centre (70 places), l'Armée du Salut accueille les familles, les mineurs non accompagnés - particulièrement nombreux cette année - et les femmes. Elle dispose encore de 38 places au Chemin Galiffe.

Enfin, les tournées nocturnes du Service social sont renforcées, grâce à la collaboration des astreints de la protection civile. Un second véhicule sillonne les rues de 21h00 à 1h00 du matin pour proposer aux personnes de rejoindre les abris. (ats/nxp)