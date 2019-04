Les Suisses manifestent à nouveau pour le climat

Des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées samedi après-midi dans plusieurs villes de Suisse pour manifester pour le climat. A Berne, ils étaient quelque 8000, selon les premières estimations.



Il s'agit de la quatrième journée de mobilisation pour la cause environnementale. Plus de 50'000 jeunes étaient déjà descendus dans les rues le 15 mars dernier, après deux premières grèves du climat le 18 janvier et le 2 février.



Cette fois, il n'y avait pas que des jeunes dans les rues, mais des participants de tout âge. Si les grandes villes ont attiré plusieurs milliers de participants, les villes moyennes comme Bienne, Olten (SO) ou Thoune (BE) ont également vu défiler plusieurs centaines de personnes.