A Lausanne, l'espace de consommation sécurisé de drogues accueillera dès lundi ses premiers usagers. La structure table sur une centaine de consommateurs par jour.

Troisième espace de ce type à voir le jour en Suisse romande après Bienne et Genève, le local lausannois situé au Vallon sera ouvert chaque jour de l'année de 12h00 à 19h00. Il s'adresse aux personnes, en priorité des Vaudois, qui consomment de manière problématique des stupéfiants et s'insère dans un dispositif addiction déjà existant.

«Cet espace se veut sécurisé à différents points de vue», a expliqué vendredi à Lausanne Matthieu Rouèche, directeur de la fondation ABS, qui accompagne les toxicomanes et gère notamment ce lieu. Il incite les consommateurs à ne pas se droguer «dans des parkings, des cages d'escaliers ou en forêt».

Matériel stérile

L'endroit, qui ne fournit pas de drogue, propose du matériel propre: seringues, cuillères ou acide ascorbique en lieu et place du citron que les usagers traînent parfois longuement dans leurs poches et qu'ils utilisent pour dissoudre certaines substances.

«L'espace se veut aussi sécurisant avec une équipe formée à accompagner les usagers et sachant par exemple procéder à des réanimations», précise le directeur. Quatre collaborateurs seront présents en permanence sur place et un agent d'accueil et de sécurité le surveillera.

Projet-pilote

Ce projet-pilote, d'une durée de trois ans, a été mis sur pied après le refus par les Lausannois d'un local d'injection en 2007. La structure coûtera 1,26 million de francs par an à Lausanne et un premier bilan intermédiaire est prévu après dix-huit mois. (ats/nxp)