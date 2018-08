A chaleurs exceptionnelles, initiative exceptionnelle: Lausanne-sur-Mer ouvrira de lundi à jeudi en plus des dates prévues. La manifestation attire des dizaines de jeunes aux Pyramides de Vidy et leur propose de nombreuses activités sur terre et sur l'eau.

C'est la première fois en 16 ans de Lausanne-sur-Mer que des jours supplémentaires sont ajoutés ainsi, explique son responsable Sylvain Nicolier. Il fallait profiter de cette canicule. Même si cela a été dur de s'organiser à la dernière minute, c'est prêt, avec les autorisations de la ville en poche, se réjouit-il.

Taille un peu réduite

Outre du 15 au 26 août comme prévu (de mercredi à dimanche), Lausanne-sur-Mer donne déjà rendez-vous aux amateurs de lundi à jeudi. Comme il a fallu un peu improviser, une dizaine de personnes seront présentes pour l'organisation contre 20 en temps normal.

Les activités sur terre seront réduites, on va privilégier ce qui se passe sur l'eau ou à l'ombre, note Sylvain Nicolier. En général, de 100 à 300 personnes viennent participer chaque jour, sans compter les simples visiteurs.

Activités nombreuses

Outre un goûter à 16h00, Lausanne-sur-Mer propose gratuitement de l'eau à volonté et de la crème solaire, des prêts de surf, du matériel de snorkeling, des bouées, une slackline sur l'eau et une plate-forme flottante. Mercredi et jeudi, il sera possible de faire de la nage avec une queue de sirène.

Des initiations au wakeboard sont proposées chaque jour à 5 francs pour les enfants dès 12 ans (avec autorisation parentale) et 10 francs pour les adultes dès 19 ans. Des boissons et une petite restauration sont à disposition à des tarifs modiques, relève l'organisateur. La manifestation est soutenue par la ville de Lausanne. (ats/nxp)