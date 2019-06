La Maison Olympique, siège du Comité international olympique (CIO), a été inaugurée dimanche à Lausanne devant un parterre d'invités. L'occasion pour son président Thomas Bach de rappeler combien l'institution se sent bien dans la capitale vaudoise et en Suisse.

Exactement 125 ans après la création du CIO par Pierre de Coubertin et plus de 100 ans après son installation à Lausanne, Thomas Bach a souligné que ce bâtiment illustre bien les liens profonds entre le CIO, Lausanne, le canton de Vaud et la Suisse. Tout comme le baron, il estime être au «meilleur endroit pour travailler à rendre le monde meilleur par le sport».

Sous une grande tente installée dans le jardin et devant quelque 700 invités, l'Allemand a rappelé que le nouvel édifice construit sur le site du précédent , au bord du lac, permet de réunir sous un même toit tous les 500 collaborateurs de l'institution jusqu'ici dispersés en quatre lieux de la capitale vaudoise. «Une expression de notre unité», mais pas uniquement.

