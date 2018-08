Lausanne déclenche le plan canicule

La Ville de Lausanne prend aussi des mesures à la suite des autoritiés cantonales.



Au vu des fortes chaleurs attendues ces prochains jours, le dispositif de visites des personnes âgées de plus de 75 ans, ou souffrant d’une affection chronique, vivant seules à leur domicile et non suivies par un Centre médico-social (CMS) est activé. Un numéro gratuit est activé en cas de besoin. Téléphonez au 0800 808 808. Ce numéro peut être composé 24h/24 à compter de ce jour.



Pour rappel quelques précautions



Rester au frais et réduire l’activité physique; laisser la chaleur dehors – fermer les fenêtres, stores et rideaux; bien aérer la nuit; se rafraîchir et s’hydrater régulièrement; en cas d’urgence, appeler le 144.