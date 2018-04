Le Conseil d'Etat vaudois veut pouvoir débattre sans que des informations confidentielles ne se retrouvent dans la presse. A cet effet, il a pris «des mesures» qu'il ne détaille pas, indique samedi la présidente Nuria Gorrite.

Après certaines fuites sur l'«affaire Broulis» dans la presse, le Conseil d'Etat a réagi. Il a «décidé unanimement de prévenir les atteintes à la confidentialité des débats», écrit Nuria Gorrite en réponse à des questions de 24 heures et du Tages-Anzeiger sur d'éventuels contrôles des communications entre ministres et journalistes.

Dans le document que l'ats a consulté, la présidente du gouvernement note que des informations des séances du Conseil d'Etat ont été rendues publiques «par des personnes qui n'y étaient pas autorisées, alors que la loi prescrit le secret des débats» sauf décision du collège. Nuria Gorrite souligne que la confidentialité est «la base de la collégialité» et ne commente pas les mesures décidées.

Fin mars, Le Temps révélait déjà que les journalistes avaient été invités à ne plus envoyer de SMS aux conseillers d'Etat vaudois. Mais le contrôle va plus loin encore, selon le Tages-Anzeiger samedi. Pascal Broulis aurait demandé à ses collègues de transmettre leurs factures de téléphone portable afin d'analyser tous les contacts qu'ils ont eu avec la presse.

Pour mémoire, à mi-mars, le Conseil d'Etat a chargé l'Inspection fiscale de contrôler les déclarations d'impôt (2009, 2014 et 2015) de Pascal Broulis. Cette vérification sera soumise ensuite à trois experts neutres et indépendants, avant une publication des résultats fin mai. Le grand argentier s'est retrouvé sur la sellette à cause de sa domiciliation fiscale et de certaines déductions. (ats/nxp)