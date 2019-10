La meilleure cave suisse de l'année est vaudoise. La Cave de la Côte à Tolochenaz a remporté jeudi soir à Berne la 13e édition du Grand prix du vin suisse.

Habituée aux podiums ces dernières années, la Cave de la Côte n'avait encore jamais remporté le titre suprême. Elle succède au palmarès à la cave valaisanne du Nouveau Salquenen.

Outre le Grand prix du vin suisse, la Cave de la Côte s'est illustrée jeudi soir dans la catégorie des chasselas. Elle y a placé son Coteau d'Aubonne Esprit Terroir et son Luins la Bravade Esprit Terroir aux deux premières places.

Un prix bio

Au cours d'une soirée organisée au Kursaal de Berne, en présence de plus de 500 convives, 39 caves ont été primées. Parmi elles, la Maison Gilliard à Sion a gagné le Prix Vinissimo pour le blanc, tandis que la cave Sélection Excelsus de Chamoson a été sacrée pour le rouge.

Le Prix bio est également revenu au Valais, à la cave Caloz à Miège. Quant au Prix découverte, il a été décerné aux Genevois du Domaine de Chafalet à Dardagny.

Une participation record

«Une fois n'est pas coutume, chacune des six régions viticoles du pays remporte au moins une des catégories du concours», soulignent dans un communiqué l'association VINEA et la revue Vinum, organisatrices du «plus grand concours au monde de dégustation de crus indigènes.»

La compétition a réuni cette année 3254 vins - un record - issus de 544 producteurs. Ils ont été dégustés par plus de 150 spécialistes à Sierre entre le 24 et le 29 juin. En août, les six meilleurs vins des 13 catégories au concours ont été goûtés une nouvelle fois, toujours à l'aveugle, par un jury suisse et international de 11 personnes, afin d'aboutir au classement final. (ats/nxp)