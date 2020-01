Emoi mercredi sur le coup de 7h15 à la gare d'Aigle. Un homme armé et cagoulé s’est fait remettre une somme d’argent par une employée avant de prendre la fuite. L'employée braquée, une Suissesse de 23 ans, n'a pas été blessée physiquement. Selon 24 heures, elle a été poussée dans le bureau et ligotée par l'individu. Elle a pu être libérée de ses liens par un employé du magasin Coop Pronto de la gare, selon le journal.

La jeune femme a toutefois été prise en charge par une cellule de soutien psychologique, explique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Appel à témoins

Un important dispositif policier a rapidement été mis en place dans le but de retrouver l’auteur de ce brigandage. Mais le braqueur court toujours. La police a lancé un appel à témoins. Elle recherche l'individu qui répond au signalement suivant: «grand, mince, portait une veste bleue à manches blanches, des gants et une cagoule et parlant français sans accent.»

Les personnes susceptibles de fournir des renseignements sont priées de prendre contact avec la police cantonale vaudoise au 021 333 53 33 ou avec le poste de police le plus proche.