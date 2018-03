Gelé, le lac de Joux attire les promeneurs Le Lac de Joux est gelé en totalité. Mais seule une petite bande de 50 mètres est ouverte et sécurisée dans la baie du Pont (VD). Dimanche, des dizaines de promeneurs en ont profité sous le soleil.

La marche sur le lac de Joux (VD) est interdite depuis lundi en début d'après-midi. La sécurité n'est plus assurée à cause du redoux, indique l'Office du tourisme.

La bande de 50 mètres dans la baie du Pont, qui avait été ouverte et sécurisée pour les promeneurs, a dû être fermée, précise Cédric Paillard, directeur de l'office. «Il fait doux, la neige sur le lac fond. Le soleil de mars est plus chaud. Pour des raisons de sécurité et de confort, nous avons dû prendre cette mesure».

La balade sur une partie du lac gelé avait été autorisée le 26 février. L'attraction aura duré une semaine cette année, alors qu'en 2017 il avait été possible de patiner trois semaines sur la glace. Avec la hausse des températures en mars, les chances de retourner sur le lac à pied sont quasi inexistantes, estime Cédric Paillard. (ats/nxp)