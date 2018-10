On l'a appris vendredi: le conseiller d'Etat vaudois Pascal Broulis ne fera pas l'objet d'une instruction pénale pour ses voyages en Russie. Idem pour la conseillère aux Etats Géraldine Savary pour un concert à Grenade (Esp). Ils n'ont commis aucune infraction pénale, a estimé vendredi devant la presse le procureur général Eric Cottier. A l'issue des investigations préliminaires, il a déclaré avoir conclu que les deux politiciens avaient «assumé personnellement leurs frais de voyage, et «rien ne suggère qu'ils aient perçu, ni sollicité des avantages économiques».

Billets d'avion

Des propos démentis mercredi par 24 Heures. Selon le journal, le patron milliardaire de Ferring International à Saint-Prex, Frederik Paulsen, a bel et bien payé à Géraldine Savary un week-end au Festival international de musique et de danse à Grenade, début juillet 2015. La socialiste s'est vu offrir les billets d'avion, la nuit à l'hôtel et l'entrée au festival.

Les faits ont été confirmés au quotidien par la conseillère aux Etats elle-même. «Il s’agit d’une invitation à titre strictement privé, émanant d’une personne avec laquelle j’entretiens des liens de courtoisie et d’estime réciproque», a-t-elle indiqué. «C’est une invitation qui est parfaitement conforme aux recommandations de l’Assemblée fédérale sur l’acceptation de cadeaux et d’invitations.»

La socialiste a précisé en outre qu'elle n'avait pas fait mystère de ce voyage à Grenade auprès du procureur et qu'elle l'avait spontanément déclaré aux enquêteurs. Géraldine Savary a toutefois souligné qu'elle n'accepterait plus aujourd'hui de telles invitations.

Le quotidien a interrogé Eric Cottier sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas communiquer devant la presse sur ce voyage tous frais payés. Le procureur n'a pas encore répondu, l'ordonnance de clôture de l'enquête n'étant pas publique. (cht/nxp)