Jour J pour la Fête du blé et du pain à Echallens (VD), qui accueille ses premiers spectateurs mercredi soir. Jusqu'au 26 août, 400 figurants, 15 comédiens, 200 chanteurs et 60 musiciens monteront sur scène pour les huit représentations de «Solstices».

Les billets se vendent comme des petits pains: «27'000 d'entre eux ont déjà trouvé preneur», a expliqué à Keystone-ATS Jacky Delapierre, président de la Fête. «Cela nous permet de rentrer dans nos frais, le budget global se montant à 6 millions de francs». Il reste cependant de la place pour tous les soirs: les organisateurs ont vu large, avec des gradins pouvant accueillir 5000 personnes. Entre 700 et 800 places par représentation sont encore disponibles.

«On espère accueillir au total 32'000 spectateurs. Les ventes se sont accélérées grandement ces derniers jours. Le public attend de voir la météo, c'est impressionnant», a constaté M. Delapierre.

Mythologie du Gros-de-Vaud

Le clou de la Fête, le spectacle «Solstices», est un conte fantastique médiéval qui s'inspire de lieux et de faits réels. Il réinvente la mythologie du Gros-de-Vaud, au travers de la quête de trois héros pour la survie de leur village. Le trio affrontera les quatre éléments (feu, air, eau et terre) et rentrera avec le savoir-faire et les ingrédients nécessaires à la fabrication du pain.

«Ce sera spectaculaire: deux grues de 42 mètres de haut sont intégrées dans le spectacle. Il y a également beaucoup d'effets pyrotechniques, des feux d'artifice, des costumes très colorés, le tout saupoudré de dialogues poétiques», s'enthousiasme Carine Suter, de la commission de communication.

Moultes animations

La Fête du blé et du pain a lieu tous les dix ans. Pour cette 4e édition, elle essaime aussi dans le bourg d'Echallens avec des animations tous les jours. Au programme: concerts, danse, expositions, démonstrations équestres, brunchs, caveaux. Sans oublier un grand cortège dimanche.

«Avis aux retardataires, le spectacle commence à 20h45 précises», avertit M. Delapierre. En cas d'annulation d'une représentation, une date de remplacement est prévue. Toutes les informations pratiques se trouvent sur le site internet de la fête. (ats/nxp)