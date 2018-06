Le trafic ferroviaire a été interrompu jeudi soir entre Allaman et Rolle (VD) sur la ligne Lausanne-Genève. Des centaines de personnes sont restées bloquées dans la cité de Calvin après la visite du pape François, ont constaté des journalistes de Keystone-ATS.

Les trains Intercity et Interregio ont notamment été supprimés entre Genève et Lausanne, ont indiqué les CFF. De même, les Intercity de la ligne Genève-Bienne-Zurich ont été biffés entre la ville du bout du lac et Morges (VD).

Les CFF ont annoncé la fin du dérangement peu avant 22 heures. Des retards et d'éventuelles suppressions de trains étaient encore possibles jusqu'à minuit. (ats/nxp)