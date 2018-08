Le trafic ferroviaire reprendra comme prévu lundi matin entre Lausanne et Puidoux-Chexbres. En raison de travaux d'envergure, le trafic sur cette ligne était totalement interrompu depuis sept semaines.

Les chantiers ont avancé conformément au calendrier. «Tout s'est bien déroulé. C'était un grand challenge. L'interruption a permis de mener des travaux très concentrés», a expliqué dimanche à Keystone-ATS Ottavia Masserini, porte-parole des CFF.

Les CFF ont procédé au renouvellement de la voie ferrée sur environ cinq kilomètres. Cela impliquait le remplacement de 35'000 tonnes de ballast, de 20 kilomètres de rail et de huit aiguillages. C'était la première fois qu'une des principales lignes des CFF était suspendue durant une période aussi longue.

Les travaux concernaient aussi la modernisation des gares de Pully-Nord, La Conversion et Grandvaux, ainsi que l'assainissement de tunnels. En tout, près de 600 ouvriers ont été engagés.

«Nous avons réussi à respecter le planning très ambitieux, mais on verra encore des ouvriers et des machines le long des voies ces prochains temps pour les travaux de finissage», a précisé la porte-parole. Tôt lundi, un premier train marchandises devrait emprunter la ligne dès 03h43, suivi vers 04h40 du premier train voyageurs. Un bilan plus complet sera tiré lundi. (ats/nxp)