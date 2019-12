Plus de 300 activités sportives et culturelles seront proposées pendant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Lausanne. Les organisateurs ont dévoilé mardi le programme de «Lausanne en Jeux !», qui animera la capitale vaudoise du 9 au 22 janvier.

«C'est une occasion unique de réunir l'ensemble de la population ainsi que les visiteurs du monde entier autour d'une grande fête en plein centre-ville», promet Grégoire Junod, le syndic de Lausanne, cité dans le dossier de presse. «C'est aussi l'opportunité de mettre à l'honneur les deux facteurs d'identité essentiels de la Ville que sont le sport et la culture», ajoute-t-il.

Concernant la programmation sportive, le centre-ville de Lausanne va se transformer en terrain à ciel ouvert. Les badauds pourront par exemple s'adonner au ski depuis la place St-François, à l'escalade sous les arches du Grand Pont, à la luge à la rue Jean-Jacques Mercier ou encore au saut à ski au Flon. Des initiations au curling, biathlon, ski alpinisme, hockey sur glace ou ski de fond seront aussi proposées.

Un programme spécifique est aussi annoncé pour les week-ends avec des démonstrations de Big Air, des courses de rollers, du karting électrique et des tournois de volleyball sur neige.

Bastian Baker au Flon

Pour l'animation musicale, des concerts sont prévus chaque jour de la quinzaine sur la scène du Flon. Des artistes internationaux feront le déplacement, à l'image de Charlie Winston, même si la plupart des concerts seront assurés par des chanteurs locaux, tels Bastian Baker, Phanee de Pool, Pat Burgener ou Arma Jackson. Des étudiants de la Haute École de Musique de Lausanne (HEMU) et l'École de Jazz et de Musique Actuelle (EJMA) seront aussi de la partie.

Sous le dôme de la place de l'Europe, des clubs lausannois proposeront aussi chaque jour une programmation avec des DJ sets. Un peu plus loin, place Pépinet, une quinzaine de Lausannois entre 15 et 25 ans organiseront leur propre festival avec une silent disco et des concerts. L'église St-François a aussi été réquisitionnée pour proposer des concerts, avec notamment la chorale du Brassus et le Villars Vanguard Jazz Orchestra.

Outre la musique, la culture sera présente grâce à la participation de sept musées lausannois. Le Musée romain, le mudac, le Musée historique de Lausanne, le Musée de l'Élysée, le Musée d'archéologie et d'histoire et le Musée de zoologie proposeront des expositions temporaires en lien avec le sport. Quant au Musée olympique, il ouvrira ses portes gratuitement au public pour présenter l'exposition «We are Olympians, and you ?».

Théâtre et cuisine

La cathédrale de Lausanne se transformera aussi en lieu d'exposition en hommage à Pierre de Coubertin, le père des Jeux olympiques modernes. Un concert hommage est aussi annoncé les 14 et 15 janvier dans une cathédrale illuminée aux couleurs des JOJ.

Le Petit Théâtre, le Théâtre de Vidy, l'Arsenic et le Théâtre de Sévelin ont également adopté une programmation «sportive», avec notamment plusieurs spectacles de danse. La Cinémathèque se mettra, elle aussi, aux JOJ en proposant tous les jours des séances spéciales sur le sport.

Les organisateurs ont ajouté un volet gastronomie à «Lausanne en Jeux !». Des mets locaux seront proposés à divers endroits de la ville. De la cuisine exotique sera aussi confectionnée par des jeunes migrants à la place Pépinet, dans le cadre d'un partenariat avec l'Établissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM). (ats/nxp)