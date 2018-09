Les Vaudois résidant à l'étranger pourront voter sur Internet dès le prochain scrutin fédéral du 25 novembre. Le Conseil fédéral a autorisé vendredi le canton de Vaud à procéder à des essais de vote électronique durant un an.

Le canton a choisi le système genevois, auquel recourent également les cantons de Berne, Lucerne, Bâle-Ville, Saint-Gall et d’Argovie. En plus de l'autorisation générale accordée par le Conseil fédéral, la Chancellerie fédérale s’assure avant chaque scrutin que le canton remplit les conditions pour l’utilisation du vote électronique avant de lui accorder l’agrément nécessaire.

Quelque 113'000 électeurs résidant en Suisse et 100'000 électeurs suisses de l’étranger devraient ainsi pouvoir participer électroniquement aux votations fédérales du 25 novembre. Outre les Vaudois, des citoyens de Berne, Lucerne, Fribourg, Bâle-Ville, Saint-Gall, Argovie, Thurgovie, Neuchâtel et Genève sont concernés. C'est aussi le cas de certains électeurs résidant dans les cantons de Fribourg, de Bâle-Ville, de Saint-Gall, de Neuchâtel et de Genève. (ats/nxp)