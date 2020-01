Réunis en assemblée des délégués jeudi soir, les Verts vaudois ont décidé de soutenir la candidate de la Grève du climat pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 9 février prochain. Lors du vote, les délégués écologiques ont largement plébiscité Juliette Vernier.

«Ce soutien idéel repose sur ce que cette candidature défend une société plus respectueuse de l'environnement et de l'humain et qu'elle participe à mettre sur le devant de la scène politique la question climatique», écrivent les Verts dans un communiqué.

«Tant que le mouvement de la grève du climat restera non violent et qu'il continuera à se mobiliser pacifiquement pour faire entendre la voix de ces milliers de jeunes hommes et femmes qui veulent vivre dans une planète à l'environnement préservé, il pourra compter sur le soutien des Verts», ajoute le parti vaudois.

Trois candidats dans la course à la succession de la PLR Jacqueline de Quattro ont été auditionnés par les délégués durant une vingtaine de minutes: le commerçant lausannois Toto Morand, Jean-Marc Vandel du Parti pirate et un représentant de la Grève du climat, mais pas Juliette Vernier en personne. Les jeunes Verts avaient aussi apporté leur soutien à cette candidate.

Quatre candidats au total sont en lice pour succéder à Jacqueline de Quattro. La PLR Christelle Luisier est la grande favorite. SolidaritéS Vaud a aussi décidé de rejoindre le mouvement Grève du climat. Les Vert'libéraux ont laissé la liberté de vote, mais il s'en est fallu de peu qu'ils soutiennent le candidat du Parti pirate. L'UDC appelle à voter Christelle Luisier, tandis que le parti socialiste ne donne pas de recommandation. (ats/nxp)