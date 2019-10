Les deux élus de Vevey Libre Jérôme Christen et Michel Agnant ont repris mercredi leurs fonctions à la Municipalité de Vevey. Le collège exécutif «a siégé dans un climat serein», en présence de Roland Berdoz, préfet du district Riviera-Pays-d'Enhaut.

La Municipalité de Vevey a pris acte de l'arrêt rendu le 7 octobre dernier par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Les municipaux Michel Agnant et Jérôme Christen ont ainsi réintégré le collège exécutif mercredi, écrit l'Exécutif dans un communiqué.

Une séance de Municipalité extraordinaire a été organisée dans l'après-midi en présence du médiateur Roland Berdoz. Elle a permis de réattribuer aux élus les mêmes dicastères ainsi que les représentations municipales. Ces décisions entrent en vigueur avec effet immédiat.

Retour au calme souhaité

La Municipalité a par ailleurs pris congé mardi de Michel Renaud et de Jacques Ansermet, municipaux ad intérim. Elle les a remerciés pour leur dévouement et leur engagement quotidien pendant plus de neuf mois.

Le collège exécutif aspire désormais à un retour au calme. Il souhaite appréhender les défis à venir dans un esprit constructif afin d'assurer un climat de travail positif. Les municipaux se sont engagés à respecter les directives municipales ainsi que le cadre légal, et à faire preuve d'ouverture et de respect mutuel, précise le communiqué.

Jugement favorable

Mardi, Jérôme Christen et Michel Agnant ont annoncé que leurs recours avaient été acceptés et que la justice annulait «ex nunc» leur suspension qui avait été prolongée par le Conseil d'Etat vaudois à fin juin. Une décision qui a impliqué que le duo pouvait reprendre immédiatement son travail au sein du collège.

A la demande de la Municipalité de Vevey, le Conseil d'Etat avait prononcé la suspension des deux élus en décembre 2018. Ils étaient poursuivis pour violation du secret de fonction, suite à des fuites de documents dénoncées au Ministère public. (ats/nxp)