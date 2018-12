Devant la presse, les deux élus accompagnés de leurs avocats ont réagi jeudi à la suspension annoncée la veille par le gouvernement vaudois. Ils se sont dits «très surpris» par cette décision, alors qu'il n'y a pas d'informations nouvelles depuis les perquisitions et que la situation se calmait à Vevey.

Non à la procédure Les deux municipaux ne veulent pas déposer de recours au Tribunal cantonal et entamer ainsi de longues démarches procédurales. Ils font exactement le contraire de l'autre municipal Lionel Girardin, aussi suspendu, a souligné Me Pierre Chiffelle, avocat de Michel Agnant.

Les deux élus «n'ont rien à cacher», ils souhaitent que la procédure pénale se déroule le plus rapidement possible. Ils collaboreront entièrement avec les autorités pénales, a ajouté Me Chiffelle, craignant toutefois que la décision du Conseil d'Etat «mette le feu aux poudres» au lieu de ramener la sérénité.

Situation inédite Vevey ne compte désormais plus que deux municipaux élus sur cinq. Jérôme Christen et Michel Agnant, de Vevey Libre, sont sous enquête pour violation du secret de fonction. Ils sont accusés d'avoir transmis des documents internes à la Commission en gestion. En juin, le Conseil d'Etat a désigné l'ancien député Michel Renaud pour aider la municipalité après la suspension de Lionel Girardin. Le socialiste est poursuivi pour gestion déloyale et abus de confiance. (ats/nxp)