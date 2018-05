Le classement de la plainte contre le porte-parole de la police vaudoise est confirmé par le Tribunal fédéral. Mais la justice vaudoise devra revoir les frais et indemnités allouées aux parties à la suite de l'arrestation musclée d'une personne en 2015.

En juillet 2015, le recourant avait été arrêté par le Détachement d'action rapide et de dissuasion de la Police vaudoise (DARD). Cette action résultait d'une enquête pour trafic de stupéfiants. L'homme avait été relâché après deux heures de détention car la police n'avait pas obtenu confirmation de ses soupçons.

Plainte classée

Pour ne pas éventer l'enquête, elle avait parlé d'une erreur. Mais le suspect avait alerté la presse pour dénoncer une intervention excessive. Le porte-parole de la police avait alors évoqué deux condamnations passées de l'intéressé. Ses déclarations avaient été autorisées par le procureur en charge et le Procureur général.

Saisi d'une demande de récusation du procureur, le Tribunal fédéral avait condamné en 2016 cette stratégie de communication. En février 2017, le Ministère public du Nord vaudois avait classé la plainte pour diffamation et violation du secret de fonction dirigée contre le Ministère public central et le porte-parole.

Gain de cause sur les frais

Deux mois plus tard, le recours de l'interpellé avait été partiellement admis par le Tribunal cantonal, qui avait corrigé la répartition des frais prononcée par l'instance précédente.

Une indemnité de 330 francs était allouée au recourant mais elle était compensée par les frais mis à sa charge. Une indemnité de 972 francs, toujours à sa charge, était accordée au communicant de la police «pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.»

L'intéressé a porté ce jugement devant le Tribunal fédéral afin d'obtenir son annulation et la condamnation du porte-parole. Dans un arrêt publié vendredi, la cour rejette le grief portant sur le classement de la procédure. En revanche, elle renvoie la cause au Tribunal fédéral pour nouvelle décision sur les frais, dépens et indemnités.

