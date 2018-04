Près de 2000 personnes ont visité le Musée historique de Lausanne entre vendredi et dimanche. L'institution avait été longtemps fermée en vue de sa rénovation.

Les visiteurs ont pu admirer les vues exceptionnelles offertes depuis le musée installé au cœur de la cité de Lausanne, aussi bien sur la ville elle-même que sur sa cathédrale gothique. Parmi les nouveautés figure en effet une vaste baie vitrée donnant sur l'édifice, ouverte à l'occasion de ces travaux qui auront duré près de trois ans.

Le public a aussi découvert l'exposition permanente intitulée «Lausanne, l'Exposition», selon le communiqué publié dimanche. Cette présentation propose - au long d'un parcours en onze étapes - de découvrir l'histoire artisanale, industrielle, sociale et culturelle de la capitale vaudoise. La muséographie totalement nouvelle et moderne intègre désormais les 20e et 21e siècles.

Centième anniversaire

La rénovation, dans laquelle la ville a investi neuf millions de francs, coïncide avec le centième anniversaire du musée. Les jardins, peu utilisés jusqu'à présent, accueilleront une buvette. Les travaux menés par le bureau Brauen Wälchli Architectes ont aussi offert l'occasion de retrouver une harmonie dans un bâtiment datant du 14e siècle et qui a subi d'innombrables transformations jusqu'au 20e.

Les expositions temporaires reprendront en 2019. Elles seront accueillies au rez-de-chaussée du bâtiment. (ats/nxp)