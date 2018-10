Sous le coup d'une enquête pénale, le municipal veveysan Lionel Girardin s'est vu suspendre sa rémunération jeudi par les autorités communales. Il recourra contre cette décision.

«Le recours sera déposé en début de semaine», indique dimanche à Keystone-ATS son avocat Ludovic Tirelli, revenant sur une information de plusieurs médias. Soupçonné de gestion déloyale, son client Lionel Girardin est suspendu de ses fonctions de municipal depuis le mois de juin.

Outre la suspension du versement de son salaire, le Conseil communal a accepté de supprimer tout effet suspensif en cas de recours. Un point que conteste également l'avocat.

Effet suspensif

«Dans le cas de Monsieur Girardin, la loi prévoit que le recours a effet suspensif. Le retrait de l'effet suspensif déroge donc à ce principe de base et n'est possible qu'en cas d'intérêt public prépondérant», poursuit Ludovic Tirelli . Et d'ajouter que tel n'est pas le cas ici.

«Proportionnellement, l'économie que la ville réalise en suspendant le traitement de M. Girardin est incomparable avec l'impact de cette mesure sur toute une famille, la privant immédiatement de ses ressources».

Se pose aussi la question d'un éventuel droit à des allocations chômage sachant que les activités de municipal de Lionel Girardin n'ont pas cessé mais sont suspendues. Pour le conseil, certains détracteurs de Lionel Girardin ne cachent «que le but de cette suspension de salaire est de lui couper les vivres et de le pousser ainsi à la démission. Cette suspension est donc une révocation déguisée», répond-il.

Largement soutenue

Reste que le préavis de la Municipalité présenté jeudi au Conseil communal a obtenu un large soutien: 54 voix contre 13 et 10 abstentions. Et ce, malgré le flou juridique et légal autour de cette mesure.

Pour mémoire, alors qu'il était président de la fondation Apollo, active dans le logement social, Lionel Girardin aurait confié des mandats rémunérés à des proches. Il est aussi soupçonné d'avoir exercé au sein de la structure un travail rémunéré via sa propre société, ce qui est interdit pour les fondations d'utilité publique exonérées d'impôts. Une enquête est en cours. (ats/nxp)