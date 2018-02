Des militants de la cause animale se sont réunis samedi après-midi à Lausanne à l'appel d'«Anonymous for the Voiceless». Dans leurs mains, des écrans avec lesquels ils ont formé un cube: «le cube de la vérité».

Vêtus de noir, un masque blanc sur le visage, les militants mènent cette opération en Suisse et dans différents pays, a expliqué l'un d'eux à l'ats. Sur la place St-Laurent à Lausanne, ils étaient une petite trentaine.

Sur les écrans qu'ils tenaient, les passants pouvaient voir des vidéos difficilement soutenables de violence à l'égard des animaux. D'autres brandissaient des pancartes blanches sur lesquelles on pouvait lire «Vérité».

Par ce biais, les organisateurs veulent «montrer la cruauté qui se cache derrière l'industrie de la viande, des produits laitiers et des oeufs», indiquent-ils. (ats/nxp)