Mathias Howald a remporté le Prix du public de la RTS, doté de 10'000 francs, pour son ouvrage «Hériter du silence». L'écrivain et enseignant traite un «sujet intime et très personnel, avec grâce et pudeur», relève le président du prix Patrick Ferla, cité dans un communiqué de la RTS diffusé samedi.

Félicitations ????au Vaudois Mathias Howald, qui remporte le Prix du public de la RTS avec son premier roman « Hériter du silence » (Editions d’autre part). Il recevra son prix le 7 septembre @LivreSurQuais à Morges pic.twitter.com/RDRMJ1w3Yd — RTS Presse (@RTSpresse) May 18, 2019

Le prix du public RTS permet à des lectrices et lecteurs amateurs de décerner un prix littéraire. Il sera remis le 7 septembre au Livre sur les quais à Morges. (ats/nxp)