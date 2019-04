Le salon Mednat & AgroBIO Expo a accueilli quelque 15'000 visiteurs de jeudi à dimanche à Beaulieu Lausanne. Une «belle fréquentation» qui «confirme l'attrait du public pour ces thématiques», soulignent les organisateurs.

Durant ces quatre jours, les visiteurs ont pu s'informer auprès de 230 exposants, échanger et partager avec des experts des domaines de la santé, du bien-être et de la nutrition. Plus de 120 conférences et ateliers gratuits ont été proposés.

Organisateurs ravis

A l'occasion de cette 31e édition, le salon a été repris par SPAS Organisation, leader des salons dédiés au bio et au bien-être en France. Comme l'a souligné sa présidente Patricia Berthomier-Massip, citée dans un communiqué, les organisateurs sont ravis que les partenaires historiques du salon les aient accompagnés et fait confiance cette année.

«Nous avons fait le choix de nous inscrire dans la continuité pour cette édition. L'édition 2020 verra le déploiement d'une nouvelle dynamique qui vise à promouvoir les médecines complémentaires, le bien-être et la nutrition», a relevé la présidente de SPAS Organisation.

L'an dernier, le salon avait attiré quelque 16'000 visiteurs. Le prochain se déroulera en avril 2020 à Beaulieu Lausanne. (ats/nxp)