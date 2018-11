Mécontents de ne pas avoir été entendus après leur forte mobilisation le 13 novembre contre les nouvelles normes d'encadrement dans le parascolaire, les professionnels de l'enfance et les syndicats vaudois annoncent une nouvelle grève. Elle aura lieu lundi 3 décembre.

Face au refus de l'Etablissement intercommunal pour l'accueil parascolaire primaire (EIAP) de négocier, le personnel de l'enfance ne lâche pas. Au contraire, «cette attitude méprisante nous pousse à continuer notre mobilisation pour un accueil de qualité et pour nos conditions de travail», écrivent vendredi les différents acteurs.

Réunis lundi en assemblée générale du personnel du secteur de l'accueil de l'enfance, ils ont fixé un préavis de grève au 3 décembre. Jugeant «la courge pleine», ils invitent chaque membre de l'EIAP à venir ce jour partager un bol de soupe de cette cucurbitacée dans les Unités d'accueil pour écoliers et les structures d?accueil pour enfants en milieu scolaire. Un piquet devant l'EIAP à Pully est également au programme ainsi que des actions dans tout le canton.

Grève reconductible

Durant le mois de décembre, éducateurs et syndicats comptent encore mener des actions et informer les gens. Si besoin, ils reconduiront la grève le 7 janvier prochain et annoncent une manifestation à la rentrée.

Pour mémoire, les professionnels estiment que l'assouplissement prévu des normes d'encadrement du parascolaire est «inacceptable». Et ce, même si les modifications initialement prévues ont été revues à la baisse à l'issue de la procédure de consultation.

Concrètement, jusqu'ici, une éducatrice diplômée pouvait par exemple encadrer 12 enfants de 6 à 10 ans. Dès le 1er janvier prochain, ils pourront être 15 sous sa responsabilité. Et le nouveau cadre prévoit aussi de favoriser l'engagement d'auxiliaires moins formés et par conséquent moins bien rémunérés.

Cadre soutenu

Reste que du côté de certaines communes, le projet est largement soutenu. Trois courriers d'élus défendant ce nouveau cadre sont par exemple publiés vendredi dans 24 heures.

Municipale à l'Orient et députée PLR au Grand Conseil, Carole Dubois estime ainsi que cet assouplissement est «indispensable pour que toutes les communes puissent assumer leur devoir d'accueil parascolaire». Elle rappelle que dans certaines régions, les besoins existent mais que les moyens en locaux et personnel manquent.

Quant à la syndique de Veytaux et membre du groupe de travail de l'EIAP, la PLR Christine Chevalley, elle ajoute que la qualité de l'accueil et le bien-être des enfants sont restés des objectifs concrets des municipaux qui ont élaboré ce cadre.

Grosse mobilisation

La première grève avait été suivie dans de nombreuses structures du canton. En soirée, entre 8000 et 9000 personnes avaient par ailleurs défilé dans les rues de Lausanne. Parmi eux des professionnels de l'enfance, des syndicats et beaucoup de familles. (ats/nxp)