Le ministre des finances Pascal Broulis a été taxé dans le respect des règles, selon le Conseil d'Etat vaudois. Une expertise juridique souligne cependant que la répartition intercommunale de ses impôts entre Sainte-Croix et Lausanne aurait dû intervenir en 2009 déjà.

Pascal Broulis n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur, relève le Conseil d'Etat dans son communiqué. Il publiait mercredi les résultats de l'inspection fiscale (IF) et des deux expertises externes mises en oeuvre pour clarifier la situation fiscale de Pascal Broulis pour les années 2009, 2014 et 2015.

Le gouvernement a acquis la conviction que son collègue a été traité comme les autres contribuables et que les autorités fiscales ont accompli un travail indépendant et professionnel. Il estime de plus que Pascal Broulis n'a eu aucune stratégie d'optimisation fiscale.

Sur deux aspects, le Conseil d'Etat s'appuie sur le regard critique de l'expertise juridique. Il prend note du fait que, contrairement à l'IF, elle arrive à la conclusion que ses impôts auraient dû être répartis dès 2009 entre Sainte-Croix et Lausanne.

Cette divergence justifie de réexaminer la pratique dans l'application de la loi sur les impôts cantonaux, relève le gouvernement. Tout comme celle concernant le traitement fiscal des frais de déplacement.

Chronologie de l'affaire Broulis

- 9 février: Pascal Broulis, qui est à Pyeongchang (Corée du Sud), réfute toute recherche d'optimisation fiscale à la suite d'un article du Tages-Anzeiger s'interrogeant sur le domicile fiscal du ministre entre Lausanne et sa commune de Sainte-Croix. Ses propos sont transmis à la presse via une note.

- 13 février: Deux interpellations sont déposées au Grand Conseil, par le Parti socialiste et par Ensemble à Gauche, au sujet du domicile fiscal de Pascal Broulis.

- 3 mars: Pascal Broulis donne des explications sur sa déclaration fiscale et notamment sur les 15'000 francs de déduction pour frais de déplacement.

- 4 mars: Pascal Broulis se dit prêt à un contrôle de la part de l'Inspectorat fiscal et affirme ne s'être jamais organisé à des fins d'optimisation fiscale.

- 5 mars: La présidente du Conseil d'Etat vaudois Nuria Gorrite indique qu'il n'y aura pas seulement un contrôle par les propres services de Pascal Broulis.

- 6 mars: Toute la matinée de la séance du Grand Conseil est consacrée à l'affaire Broulis. «J'ai peur de rien, je n'ai rien à cacher», déclare le ministre. Un contrôle de l'Inspectorat est annoncé, doublé par celui d'un expert neutre. Le nom du fiscaliste genevois Xavier Oberson est avancé.

- 13 mars: Le PLR vaudois propose de reprendre pour les conseillers d'Etat le système d'imposition en vigueur pour les conseillers fédéraux. Nuria Gorrite annonce qu'un collège de trois experts se penchera sur trois déclarations d'impôts (2009, 2014 et 2015) de Pascal Broulis.

- 7 avril: Nuria Gorrite indique que le Conseil d'Etat entend préserver la confidentialité de ses débats. Elle répond à des articles de presse concernant des fuites sur Pascal Broulis et les discussions au sein du collège.

- 11 avril: Nuria Gorrite répond le jour même à l'association des journalistes Impressum qui s'inquiète d'informations faisant état de décisions visant la surveillance des journalistes. La présidente affirme que l'Etat respecte leurs droits et n'entrave pas leur travail.

- 19 avril: dans une lettre détaillée à Impressum, le Conseil d'Etat dément les mesures de surveillance avancées par certains médias. Il les qualifie «d'hypothèses fantaisistes» et réaffirme ne pas vouloir entraver le travail de la presse. Impressum déplore toutefois que la transparence ne soit pas totale. (ats/nxp)