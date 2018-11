Le milliardaire Frederik Paulsen a financé à deux reprises le duo Géraldine Savary-Luc Recordon. Le Parti socialiste vaudois tient à souligner jeudi qu'il s'agissait d'un compte de campagne particulier des candidats au Conseil des Etats.

Le Parti socialiste vaudois (PSV) indique que le président de l'entreprise pharmaceutique Ferring - Saint-Prex (VD) - a donné de l'argent pour les campagnes de 2011 et 2015. Il confirmait des informations diffusées en ligne par 24 heures.

Compte séparé

Frederik Paulsen a octroyé 4000 francs à chacun en 2011 et 5000 francs à chacun en 2015. L'argent est allé sur un compte de campagne particulier, distinct de celui du PSV, précise Olga Baranova, secrétaire générale du PSV, interrogée par Keystone-ATS.

Pour que le parti accepte ces dons sur ce compte, deux conditions devaient être remplies: pas d'argent d'une entreprise et pas de montant supérieur à 5000 francs. Les règles ont été respectées, juge la responsable. Pour 2015, les 10'000 francs donnés par Frederik Paulsen représentent le tiers du compte de campagne spécial (30'000 francs).

Très marginal

Selon Olga Baranova, cette somme venant du milliardaire est «extrêmement marginale» par rapport à l'ensemble du financement engagé. En 2015, le PSV a mis 230'000 francs pour le premier tour des élections fédérales et 90'000 pour le second tour, sans englober donc le compte particulier des deux candidats aux Etats, la socialiste Géraldine Savary et le Vert Luc Recordon.

Mercredi, la sénatrice vaudoise qualifiait la démarche de Frederik Paulsen de «totalement et purement amicale». Dans 24 heures jeudi, l'ex-conseiller aux Etats Luc Recordon «ne voit pas de problème» à ces dons, «tant que Frederik Paulsen est clean fiscalement et que c'est un type honnête».

Forfaits fiscaux

Les deux responsables politiques tiennent à souligner qu'ils sont opposés aux forfaits fiscaux, un régime dont bénéfice le milliardaire. (ats/nxp)