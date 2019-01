La Police Nyon Région a intercepté le 8 janvier dernier un jeune automobiliste de 24 ans qui roulait à une vitesse excessive sur la route cantonale entre Prangins et Gland, communique la police cantonale vaudoise.

L'individu de nationalité irlandaise, qui a été flashé à 144 km/h, provenait de Prangins et circulait en direction de Gland dans une zone limitée à 50 km/h.

Une interdiction de conduire en Suisse lui a été notifiée.

Avec un dépassement de 88 km/h après déduction, il s’agissait d’un délit de chauffard selon les dispositions de Via Sicura.

La procureure de service a donc été saisie et a ouvert une enquête.

Pour rappel, le délit de chauffard est passible d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. De plus, dans pareils cas, le permis de conduire est retiré pour au moins deux ans.

Les dispositions de Via Sicura permettent également de confisquer et de vendre le véhicule du chauffard dans le but de l’empêcher de commettre d’autres délits.

