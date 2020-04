Le Vaudois jugé par le Tribunal pénal fédéral en février 2020 pour avoir agressé un gardien de prison écope d'une mesure thérapeutique stationnaire. Ce trentenaire, qui souffre de graves troubles psychiques, avait été soupçonné dans un premier temps de soutien aux groupes Al-Qaïda et Etat islamique.

L'homme avait été arrêté le 23 juin 2017 à Lausanne à la suite d'une altercation dans un lieu public. Lors d'une perquisition dans sa chambre, la police avait découvert un Coran, un manuel sur l'Islam ainsi que des textes d'Hitler. En octobre 2019, les accusations de liens avec des groupes terroristes avaient été abandonnées et une indemnité de 81'000 francs avait été versée pour la détention subie de ce chef.

Durant sa détention provisoire, en septembre 2018, ce Suisse avait agressé un gardien de prison qui, selon ses dires, l'aurait persécuté. L'acte d'accusation retenait un étranglement, d'où l'inculpation pour mise en danger. A l'audience de février, la Procureure de la Confédération avait conclu à l'irresponsabilité totale du prévenu.

Mesure stationnaire

Se basant sur une expertise psychiatrique mettant en évidence une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète, la magistrate avait requis une mesure thérapeutique et le placement dans un établissement fermé. De son côté, la défense avait plaidé l'acquittement.

Dans un arrêt publié samedi, le Tribunal pénal fédéral estime que l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est réalisée. Les témoignages des gardiens et d'un détenu présents au moment des faits, la vidéosurveillance et les constatations de médecins confirment la tentative d'étranglement.

En outre, l'accusé a été condamné par le passé pour des agressions sur son ex-compagne. Et il a été impliqué dans une bagarre avec d'autres détenus.

Irresponsabilité

Les juges pénaux concluent en revanche à l'irresponsabilité du prévenu. Au moment de l'agression sur le gardien, le traitement par médicaments introduit par la suite n'avait pas encore démarré. «Le passage à l'acte était lié à la conviction délirante du détenu que les gardiens voulaient lui nuire», écrit la Cour des affaires pénales.

Au vu des expertises psychiatriques, le Tribunal pénal fédéral estime qu'un traitement stationnaire est approprié. En l'absence d'une telle mesure, l'accusé présente un risque de récidive élevé et imprévisible car son délire est évolutif et s'adapte à l'environnement et aux personnes côtoyées.

Au final, les juges constatent que l'accusé a commis l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui en état d'irresponsabilité. Le canton de Vaud est chargé de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée. Le jugement n'est pas définitif et peut être contesté devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. (arrêt SK.2019.56 du 24 février 2020) (ats/nxp)