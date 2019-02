Le canton de Vaud a franchi pour la première fois le cap des 800'000 habitants. Née le 24 décembre dernier, la petite Mélodie Matthey-Junod, dont les parents sont domiciliés à Ecublens, est officiellement la 800'000e Vaudoise.

«La petite Mélodie est née à Noël. C'est un bien beau cadeau que vous vous faites, ainsi qu'au canton», a déclaré mercredi Nuria Gorrite, présidente du gouvernement aux parents du bébé. Ils étaient reçus mercredi par le Conseil d'Etat in corpore sur le site «emblématique» du chantier des logements pour étudiants Vortex à Chavannes-près-Renens.

Tout comme Lise-Marie Ryser de Combremont-le-Grand et Yulia Droz de Lausanne, inscrites aux 799'999e et 800'001e places au Registre cantonal des personnes, en raison de leur déménagement dans le canton. «Le hasard veut que ce soit toutes des femmes», a relevé Nuria Gorrite.

«Une nouvelle-née d'Ecublens, une habitante de la Broye et une femme de nationalité étrangère, à vous trois, vous symbolisez à merveille le canton de Vaud d'aujourd'hui, un canton ouvert, divers et prospère, avec un arrière-pays et une dimension urbaine», a-t-elle ajouté, remettant aux héroïnes du jour une boîte à musique en provenance de Sainte-Croix.

Rythme de croissance accéléré

Cet événement symbolique a marqué le quadruplement, depuis le milieu du 19e siècle, de la population vaudoise, qui a enregistré un gain de 600'000 résidents, soit une croissance moyenne de 0,8% par an. Statistique Vaud publie à cette occasion un numéro spécial de Numerus, qui analyse l'évolution sur plus d'un siècle de la population du canton.

«On a absorbé calmement et intelligemment la démographie en accueillant l'étranger», a observé le conseiller d'Etat Pascal Broulis. En l'espace de 97 ans, entre 1860 et 1957, la population a quasi doublé, passant de 213'000 à 405'000 habitants. De 1957 à 1995, soit en 38 ans seulement, elle a augmenté encore de 200'000 résidents pour atteindre 602'000 habitants.

Libre circulation

Au tournant de ce siècle, l'évolution démographique s'est accrue nettement, à la faveur de la reprise économique et de l'entrée en vigueur en 2002 de l’Accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE. Il n'a fallu que 23 ans pour franchir le cap des 800'000 habitants fin 2018, avec un taux de progression annuel moyen de 1,2%.

Sur la période 1950-2018, 70% de la croissance vaudoise s'explique par le solde migratoire (arrivées moins départs) dans un canton xénophile, a noté le chef des finances. Le millionnième habitant est attendu à l'horizon 2040-2042. Grâce à l'immigration, dans un canton qui compte 33% d'étrangers, on peut encore garantir 1,6 enfant par femme (1,9 en 1950), a précisé le ministre.

Plus âgés

Selon le numéro hors série du courrier statistique Numerus, il apparaît au fil du temps que les Vaudois sont devenus plus urbains, plus multiculturels et structurellement plus âgés. Il s'agit désormais de maintenir les équilibres qui ont contribué à l'essor du canton. Si le développement inquiète une partie de la population, le Conseil d'Etat ne veut pas une croissance chaotique à tout prix, a assuré Nuria Gorrite. Mais le canton n'a pas besoin d'une mise sous cloche.

Le Conseil d'Etat s'est doté d’outils pour anticiper politiquement la croissance démographique et la réguler notamment dans son Programme de législature, a-t-elle rappelé. Il s'efforcera de mettre en œuvre des politiques publiques pertinentes pour adapter les infrastructures, renforcer la formation et l'innovation, accompagner les transitions énergétiques et numériques, développer l’intégration et maintenir la cohésion sociale. (ats/nxp)