Le projet tessinois «Bonnie & Clyde» a remporté le concours pour le pont routier et ferroviaire de St-Triphon (VD) dans le cadre de la 3e correction du Rhône. Chiffré à 10 millions de francs, il se distingue par sa durabilité et son économicité.

Le projet propose de conserver le pont existant, qui servira au trafic routier, et son arche métallique. En amont, un pont moderne sera construit pour les trains, expliquent jeudi les cantons de Vaud et du Valais.

Pour la réalisation des deux nouveaux ponts en remplacement de celui qui existe aujourd'hui, Vaud et Valais ont organisé un concours d'ingénierie et d'architecture. Au total, 28 concurrents suisses et étrangers étaient sur les rangs. Le projet «Bonnie & Clyde» est l'oeuvre du bureau tessinois AF Toscano SA associé à l'architecte Studio We architetti. (ats/nxp)