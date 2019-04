Les Verts vaudois veulent que la protection du climat soit inscrite dans la constitution. Ils comptent lancer cet été une initiative populaire cantonale qui exigera aussi la fin des investissements dans les énergies fossiles, indiquent-ils jeudi.

Le texte doit encore être finalisé. Il demandera d'ancrer la protection du climat dans la constitution vaudoise et que canton ainsi que communes lancent une politique de désinvestissement des énergies fossiles.

L'initiative, qui devrait être soumise à l'assemblée générale du 23 mai, sera lancée par les Verts et les jeunes Verts. Elle précisera que «tous fonds, participations et crédits relevant de leurs (canton et communes) responsabilités ou activités soient mis en conformité avec les objectifs de réduction de CO2, imposés par l'Accord de Paris».

Selon les écologistes, le secteur financier est «responsable d'émissions massives de CO2, via ses investissements dans les énergies fossiles». Il serait «injuste» de faire peser le poids de la transition écologique sur les particuliers et les entreprises, souligne le communiqué. (ats/nxp)