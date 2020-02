Trois citoyens avaient déposé une dénonciation pénale contre Rebecca Ruiz en mars 2019. En cause: le contrat de travail où l'actuelle conseillère d'Etat avait été engagée comme enseignante alors qu'elle occupait en fait une autre fonction. Le Procureur général Eric Cottier a classé la procédure, considérant que ni une lésion des intérêts du canton, ni un avantage illicite n’étaient avérés, même si la réglementation vaudoise a été clairement et sciemment violée, fait-il savoir dans un communiqué jeudi.

Les faits incriminés datent d'avant l'accession de la socialiste au Conseil d'Etat. Entre le 10 août 2010 et juillet 2014, Rebecca Ruiz a travaillé pour le Département de la formation (DFJC) pour un projet de recherche sur les incivilités à l'école, explique Eric Cottier. Il est apparu que le département et la chercheuse ont été liés par cinq contrats successifs, alors que la législation cantonale limite leur nombre à quatre. L'hypothèse d'un «cinquième contrat de complaisance» avait alors été évoqué.

A l'issue de son enquête, le procureur a classé la procédure. Il relève que le dernier contrat de Rebecca Ruiz décrivait «une fonction d'enseignement qu'elle n'a nullement exercée». Mais qu'il lui a permis «d'achever sa mission» en livrant le rapport attendu.

L'affaire était sortie en décembre 2018, mais la dénonciation pénale était intervenue à six jours du premier tour de l'élection complémentaire au gouvernement où Rebecca Ruiz avait été élue.

Aux yeux des plaignants, l'engagement de Rebecca Ruiz comme enseignante au sein de l'Etablissement secondaire de Cossonay-Penthalaz - alors que la criminologue effectuait en fait une étude sur la violence et le harcèlement à l'école - constituait un faux dans les titres. Il s'agirait aussi de gestion déloyale des intérêts publics. Pour eux, il y avait affaire de copinage et s'interrogeaient sur le fait qu'une «conseillère d'Etat socialiste (à l'époque Anne-Catherine Lyon) ait embauché quelqu'un de son parti et que ce contrat ait pris fin peu après l'élection de Rebecca Ruiz au Conseil national.